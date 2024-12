Le vestiaire de l’OM annonce du lourd !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une si longue attente. Depuis 2012 et une victoire en Coupe de la Ligue, l'OM n'a plus soulevé de trophée. En ce qui concerne le titre de champion de France, cela s'étend à bientôt 15 ans. Une anomalie pour Ulisses Garcia, qui ne cache pas ses ambitions personnelles et collectives.

Dauphin du PSG en championnat, l’OM ne cache pas ses ambitions. Au cours d’un entretien accordé à Give Me Sport, Ullises Garcia souhaite remporter un trophée sous le maillot marseillais cette saison. Pour rappel, la dernière compétition remportée par l’OM remonte à 2012 (Coupe de la Ligue).

Garcia veut remporter un trophée à Marseille

« Nous voulons être une très bonne équipe et nous rêvons tous de gagner un trophée avec Marseille. C'est dans la tête de tout le monde au sein du club. Nous ne parlons pas du PSG mais nous voulons évidemment gagner le plus de matchs possible. Nous voulons être dangereux, battre toutes les équipes et prendre des points en Ligue 1 » a déclaré Garcia.

« Ce serait tellement sympa »

L’autre objectif majeur de l’OM est de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. « Nous voulons tous nous qualifier pour la Ligue des champions. Je n'ai plus de mots pour dire à quel point je veux gagner un trophée. Gagner quelque chose ici à Marseille serait tellement sympa. J'espère que nous pourrons faire ça pour les supporters, car ils attendent depuis longtemps un trophée » a confié Garcia.