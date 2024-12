Equipe de France - Mbappé : Un rendez-vous pour tout changer ?

Thomas Bourseau

L'équipe de France a disputé quatre matchs sans son capitaine. En effet, Kylian Mbappé n'était pas de la partie lors des deux derniers rassemblements pour des raisons musculaires, mais également par décision du sélectionneur comme il l'a lui-même affirmé en interview pour Canal+. Cependant, le président de la Fédération française de football souhaite retrouver une certaine normalité dès 2025. Explications.

Kylian Mbappé n'est pas vraiment en phase avec l'équipe de France en ce moment. En effet, le capitaine des Bleus a manqué les deux derniers rassemblements, à savoir en novembre et octobre en raison d'une gêne musculaire pour le mois d'octobre et d'un choix du coach pour le dernier en date.

«C’est une décision du coach»

C'est en effet le discours tenu par Kylian Mbappé en interview pour Clique X avec Mouloud Achour la semaine dernière. « C’est une décision du coach. Je me range derrière ce qu’il a dit. On a discuté tous les deux et il a dit qu’il ne voulait pas que ça se sache. Et je respecte totalement sa décision parce que c'est lui le patron. En tout cas, je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi ». Qu'en sera-t-il du prochain rassemblement de l'équipe de France en mars prochain pour la Ligue des nations ?

«C'est ce sujet-là qui doit etre abordé entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé»

« Il a traversé une période de « moins bien ». Je souhaite qu'il revienne en mars contre la Croatie, et si possible avec le brassard. Mais il ne faut pas que cela devienne un problème: ce n'est qu'un honneur. C'est ce sujet-là qui doit etre abordé entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé pour qu'il n'en prenne que le bon côté, celui du leader de l'équipe nationale ». a confié Philippe Diallo au Journal du Dimanche. Fraîchement réélu, le président de la Fédération française de football n'a pas dissimulé sa volonté de témoigner du retour de Kylian Mbappé en équipe de France, qui plus est avec le brassard de capitaine.