Le PSG a trouvé son nouveau leader !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ des stars, y compris de son grand ami Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a pris une nouvelle dimension. Vice-capitaine derrière Marquinhos, l'international marocain s'impose comme un cadre au PSG, mais également en sélection où Walid Regragui ne manque pas d'encenser le leadership de son latéral droit.

La nouvelle stratégie du PSG a permis à de nouveau leader d'émerger. C'est le cas d'Achraf Hakimi. Le latéral droit a pris une nouvelle dimension en interne depuis le départ des autres stars, y compris celui de son ami Kylian Mbappé. Nommé vice-capitaine derrière Marquinhos, le Marocain impose son leadership au PSG, ce qui n'étonne pas son sélectionneur Walide Regragui.

Un PSG au sommet ? Lundi, un talent africain pourrait marquer l'Histoire avec son Ballon d'Or ! 🏆

➡️ https://t.co/d23PpzJJmw pic.twitter.com/f0x64aX6Dr — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 15, 2024

Hakimi, le nouveau leader du PSG

« Il suffit pas d'avoir un brassard pour être capitaine. Et Achraf, sans avoir le brassard, il a toujours été un leader, et c'est pour ça que ça fait de lui un capitaine naturel », révèle le sélectionneur marocain au micro de Téléfoot.

«C'est un capitaine et un coéquipier incroyable»

De son côté, Eliesse Ben Seghir s'enflamme également pour leadership d'Achraf Hakimi. « Ballon d'or africain, ce serait mérité de part ce qu'il fait. C'est un joueur remarquable et irréprochable. Il arrivé à fédérer les jeunes et les anciens ensembles. C'est un capitaine et un coéquipier incroyable » résume le joueur de l'AS Monaco.