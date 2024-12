Kolo Muani - PSG : Une solution inespérée sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Non retenu par Luis Enrique dans le groupe pour la réception de l’OL ce dimanche, Randal Kolo Muani est plus que jamais sur le départ du PSG. Malgré son faible temps de jeu, l’attaquant âgé de 26 ans a tout de même quelques prétendants qui se sont intéressés à lui ces dernières semaines.

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, l’histoire semble bel et bien terminée. Recruté contre 90M€ à l’été 2023, l’attaquant âgé de 26 ans a été écarté du groupe par Luis Enrique pour la réception de l’OL ce dimanche soir, comme Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, et un départ dès janvier est plus que jamais d’actualité.

Manchester United a pris contact pour Kolo Muani

Un départ qui devrait se faire sous la forme d’un prêt, avec ou sans option d’achat, selon L’Équipe. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United a récemment manifesté son intérêt pour Randal Kolo Muani et les Red Devils sont plutôt intéressés par un prêt.

Leipzig est également intéressé

L'Équipe précise en revanche que cet intérêt remonte à avant l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United, qui a en plus d’autres choses plus urgentes à régler. Le RB Leipzig est un autre club intéressé par Randal Kolo Muani, sans pourtant que cela soit très concret pour le moment.