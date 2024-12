Mercato : L’ASSE a tranché pour le successeur de Dall’Oglio

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné trois défaites consécutives, dont la dernière en date vendredi face à Toulouse (2-1), et actuellement 16e de Ligue 1, l’ASSE a décidé de se séparer d’Olivier Dall’Oglio, dont le départ a été officialisé mardi. Pour le remplacer, les dirigeants stéphanois auraient d’ores et déjà défini leur priorité.

La défaite sur la pelouse de Toulouse vendredi soir aura été celle de trop pour Olivier Dall’Oglio. Le lendemain, l'ASSE a annoncé le départ de son entraîneur, un peu plus d’un an après sa nomination, et s’est donc lancé à la recherche de son remplaçant.

🔍 L’avenir de l’ASSE s’écrit sans Dall’Oglio : trois candidats sur la ligne de départ pour prendre le relais. Qui osera relever le défi ?

Wilfried Nancy priorité de l’ASSE ?

En ce sens, la priorité de l’ASSE se nommerait Wilfried Nancy, d’après les informations de But Football Club. Alors que le technicien français aurait déjà repoussé les avances des Verts il y a deux mois, la direction stéphanoise aurait l’intention de le recontacter et cette piste serait considérée comme prioritaire.

L’ASSE a d’autres options

Toutefois, selon Foot Mercato, l’option Wilfried Nancy, sous contrat jusqu’en décembre 2026 avec Columbus Crew, risque de s’avérer difficile à concrétiser pour l’ASSE. FM met en avant deux autres options, Habib Beye, sans club après avoir quitté le Red Star, et Eirik Horneland, qui a décidé de quitter Brann.