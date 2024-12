55M€ : Hanouna fait une énorme révélation sur Mbappé et le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le conflit autour des 55M€ pourrait bien se régler devant les prudhommes. Mais voilà qu’avant d’en arriver là, le joueur du Real Madrid a décidé de saisir différentes instances de la LFP. L’unique moyen aux de Mbappé de l’emporter face au PSG ? C’est ce qu’a expliqué Cyril Hanouna.

Après commission juridique de la LFP et la commission paritaire de la LFP, Kylian Mbappé et le PSG se retrouvaient face à la commission de discipline de la LFP pour statuer sur le conflit à 55M€ qui les oppose. Tandis que le joueur du Real Madrid veut récupérer ses salaires et primes impayés, le PSG n’est pas décidé à régler ce montant pour le moment, attendant la décision des prudhommes.

Kylian Mbappé n’a pas oublié le PSG ! Découvrez son message poignant aux jeunes fans. 🗣️

➡️ https://t.co/edHMNQYlXY pic.twitter.com/GObBIfGMgp — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

« Il sait qu’il aurait peu de chances de gagner »

Mais voilà que Kylian Mbappé saurait qu’il n’aurait aucune chance face au PSG devant les prudhommes. En effet, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a annoncé : « Kylian Mbappé aurait pu simplement porter l’affaire devant les prudhommes. Il ne l’a pas fait parce que, sachez, apparemment, il sait qu’il aurait peu de chances de gagner ».

Le PSG s’en remet aux prudhommes

De son côté, le PSG s’en remettra uniquement à la décision qui sera prise par les prudhommes. Le club de la capitale faisait notamment savoir à ce propos : « Le tribunal du travail est compétent, et entendra et acceptera tous les arguments du PSG, et décidera que les parties doivent trouver un accord ».