Real Madrid : Un flop légendaire de l'OM monte au créneau pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Vivement critiqué depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche tout de même de belles statistiques. Tout n'est donc pas à jeter pour l'ancien joueur du PSG qui a encore toutes les cartes en mains pour s'imposer. Flop monumental de l'OM, Fernando Morientes ne s'inquiète pas.

Kylian Mbappé ne fait plus aussi peur qu'avant et pourtant. Pour ses 22 premiers matchs sous les couleurs du Real Madrid, il totalise déjà 12 buts et 2 passes décisives. Un bilan honorable donc pour l'ancien joueur du PSG qui fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa signature.

Un jeune talent du Real Madrid s'impose pendant l'absence de Mbappé ! Découvrez qui pourrait voler la vedette. ⚽️ https://t.co/TeIMyWrfuQ — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Morientes défend Mbappé

Le champion du monde 2018 n'est pas épargné en ce début de saison. Mais du côté du Real Madrid, on croit encore à un retournement de situation. C'est notamment le cas de Fernando Morientes, lui qui a terminé sa carrière à l'OM après un passage plus que délicat dans la cité phocéenne.

«Le meilleur de lui est à venir et cela arrivera»

« Il est à 12 buts. J’ai terminé ma première saison au Real Madrid avec 12 buts au total et j’étais le meilleur buteur de l’équipe. Si c’est ça être en méforme… Je crois que le problème de Mbappé, c’est qu’il a très mal habitué les consommateurs de football et on attend évidemment le meilleur de lui. Mais le meilleur de lui est à venir et cela arrivera, c’est sûr », a-t-il déclaré pour El Desmarque. Un gros soutien pour Kylian Mbappé.