Pogba : Un coup de théâtre que personne n'a vu venir à l'OM ?

Ces derniers temps, les joueurs de l'OM ne font pas dans la langue de bois concernant Paul Pogba et évoquent ouvertement sa possible venue à Marseille. Une opération dans laquelle Pep Guardiola s'immiscerait à la surprise générale afin de recruter l'ancien joueur de Manchester United à Manchester City. Et au vu des propos du principal intéressé, il ne faudrait pas écarter cette hypothèse aussi folle soit-elle...

C'est terminé pour Paul Pogba à la Juventus. Son contrat a été rompu à l'amiable le 30 novembre dernier, permettant à l'OM de rêver un peu plus de son éventuelle venue en tant qu'agent libre lors des prochaines semaines. Que ce soit Adrien Rabiot, Valentin Rongier ou encore Geoffrey Kondogbia, tous se sont montrés ouverts à cette possibilité.

Pogba désiré par Guardiola à Manchester City ?

Toutefois, l'OM ne semble pas être le seul club à se pencher sur le dossier Paul Pogba. The Independent a révélé ce samedi que la longue blessure de Rodri aurait permis à Pep Guardiola, admirateur de longue date du profil de Pogba, de remettre au goût du jour cette opération du côté de Manchester City.

«Si je n’avais pas eu ces problèmes, j’aurais peut-être été à City»

Et d'ailleurs, au cours d'une interview livrée au Daily Mail en octobre dernier, Paul Pogba ne manquait pas d'assurer qu'un passage de Manchester United chez l'ennemi de Manchester City ne l'aurait pas dérangé le moins du monde dans d'autres circonstances.

« J’ai eu un cambriolage, j’ai eu un problème d’extorsion. J’ai dû quitter Manchester. Si je n’avais pas eu ces problèmes, j’aurais peut-être été à City. Mais avec un ‘si’, on peut refaire le monde, car je n’avais pas l’intention de rester à Manchester. Mais ce n’était pas une porte fermée car j’ai quitté United gratuitement ». Reste à savoir si tous les problèmes qu'il a traversé appartiennent désormais au passé dans son esprit et s'il pourrait snober l'OM pour Manchester City en 2025.