Mercato : Le PSG acte le transfert d'une star, le coup de fil qui a tout fait basculer

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Neymar a été considéré comme la grande star du PSG. Mais le temps est passé et le statut du Brésilien à Paris a fini par changer. Lors de l’été 2023, l’attaquant a été mis à la porte par les dirigeants du club de la capitale et tout est parti d’un simple coup de fil.

Lors de l’été 2017, le PSG avait choqué le monde du football. Le club de la capitale avait réalisé une folie sur le marché des transferts en faisant venir Neymar du FC Barcelone, contre un chèque de 222M€. Le Brésilien devait permettre au champion de France de passer un cap et de notamment gagner la Ligue des champions.

Le PSG s’est débarrassé de Neymar

En six saisons au PSG, Neymar n’aura malheureusement pas permis à Paris de remporter la Ligue des champions, malgré une finale contre le Bayern Munich. L’aventure du Brésilien en France a pris fin à l’été 2023 et pas forcément de la meilleure des façons. D’après les informations de RMC Sport, le club de la capitale ne comptait plus sur l’attaquant et lui a donc fait savoir, ainsi qu’à son entourage, par le biais d’un coup de fil. Une décision qui a été validée par Luis Enrique.

Neymar a rejoint Al Hilal

Neymar a donc dû se trouver un nouveau club et il n’est pas resté en Europe. Le Brésilien a décidé de rejoindre Al Hilal en Arabie saoudite. Le début de cette nouvelle aventure ne se passe pas forcément très bien pour l’attaquant qui a très souvent été absent pour cause de blessure.