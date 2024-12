Annoncé au PSG, il fait une annonce sur son avenir !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, les prestations de Gianluigi Donnarumma au PSG interrogent. L’Italien est capable d’arrêts de grande classe, mais il peut aussi être l’auteur de grosses erreurs qui peuvent coûter cher. Le club de la capitale prospecte donc sur le marché et Lucas Chevalier ferait notamment partie des pistes. Le Lillois s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir.

Lors de l’été 2021, le PSG avait décidé de chambouler la hiérarchie au poste de gardien de but. Alors que Keylor Navas faisait du bon boulot, le club de la capitale avait profité d’une opportunité de marché pour attirer gratuitement Gianluigi Donnarumma, qui n’avait pas prolongé son contrat du côté de l’AC Milan.

Donnarumma ne fait pas l’unanimité

Gianluigi Donnarumma a donc été en concurrence avec Keylor Navas et il a même fini par prendre la place de numéro un à l’ancien joueur du Real Madrid. Pourtant, malgré ce statut, l’Italien ne fait pas l’unanimité au PSG. Le portier ne rassure pas tout le temps, notamment lors des sorties aériennes où il commet beaucoup d’erreurs. L’ancien joueur de l’AC Milan ne possède également pas le meilleur jeu au pied d’Europe, alors que sur sa ligne il brille souvent par son explosivité.

Chevalier évoque son avenir

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG n’est donc pas assuré, d’autant plus que les négociations pour sa prolongation de contrat seraient pour le moment au point mort. Le club de la capitale prospecte donc le marché s’il venait à se séparer de l’Italien et le nom de Lucas Chevalier a souvent été cité dans le viseur parisien. Sur le plateau du CFC, ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir et il se laisse toutes les portes ouvertes. « Deux ans (de contrat), ça reste quand même assez long. Après ce sont des périodes où les clubs peuvent aussi se dire que c’est le moment de vendre ou de prolonger car au bout d’un an mine de rien, sur le marché tu ne vaux plus grand-chose. Aujourd’hui, je ne me cache pas et je n’ai pas l’intention de me cacher. Avec les performances de la Champions League, dire qu’il n’y a aucun club intéressé, ça serait mentir. Après, je ne sais pas si c’est le moment de partir, mais je ne partirai pas pour partir. Ce serait illogique de partir pour ne pas jouer. Le principal c’est que je me sente bien, que le LOSC évolue, qu’on fasse notre parcours en Ligue des champions. Ce seront des discussions qui arriveront plus tard. Je suis focalisé sur ma mission, et arrivera ce qui arrivera. Il n’y a pas d’urgence. »