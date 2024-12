Mbappé : Son vrai problème enfin annoncé au Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt pour son niveau de jeu global et son manque d'implication depuis sa signature au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé affiche pourtant un rendement plutôt honorable dans les chiffres. Et Fernando Morientes, ancienne légende du club merengue en attaque, assure la défense de Mbappé et expliquant que le vrai problème venait des attentes démesurées qu'il suscitait de la part des observateurs.

Y a-t-il vraiment un malaise Kylian Mbappé au Real Madrid ? L'ancienne star du PSG ne parvient pas à convaincre en Espagne, lui qui affiche pourtant un rendement plutôt honorable de 12 buts inscrits et 2 passes décisives en 22 apparitions, toutes compétitions confondues. Mbappé fait l'objet de nombreuses critiques, et ce traitement médiatique réservé au capitaine de l'équipe de France est incompréhensible aux yeux de Fernando Morientes.

« Si c’est ça être en méforme… »

Interrogé par El Desmarque, l'ancien buteur emblématique du Real Madrid, passé également par l'OM, a défendu le bilan de Kylian Mbappé : « Il est à 12 buts. J’ai terminé ma première saison au Real Madrid avec 12 buts au total et j’étais le meilleur buteur de l’équipe. Si c’est ça être en méforme… », estime Morientes.

« Il a très mal habitué les consommateurs de football »

« Je crois que le problème de Mbappé, c’est qu’il a très mal habitué les consommateurs de football et on attend évidemment le meilleur de lui. Mais le meilleur de lui est à venir et cela arrivera, c’est sûr », poursuit l'ancien numéro 9 du Real Madrid, qui estime donc que le véritable problème de Mbappé vient des attentes qu'il suscite.