OM : De Zerbi détruit une de ses recrues !

Au sortir d’une bonne saison avec le Stade Brestois, Lilian Brassier a pris la direction de l’OM l’été dernier, où il est en grande difficulté. Le défenseur âgé de 25 ans avait même été écarté du groupe pour le déplacement à Lens et s’est fait sérieusement recadrer par Roberto De Zerbi pendant la trêve internationale d’octobre.

« Tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30 % de tes capacités. Si tu ne pousses pas, tu ne connaîtras jamais tes limites, alors que si tu donnes 100 %, tu es capable d'aller jusqu'en équipe de France. » Après la victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse le 31 août dernier (1-3), Roberto De Zerbi avait affiché ses grandes ambitions à Lilian Brassier. Arrivé l’été dernier en provenance de Brest, il devait former la charnière centrale marseillaise aux côtés de Leonardo Balerdi, mais a perdu sa place depuis plusieurs semaines au profit de Geoffrey Kondogbia.

Amine Harit de retour à l'entraînement⚽. L'OM pourrait enfin récupérer son maître à jouer. Une bonne nouvelle en vue ?

« Il est avec nous depuis trois jours et il comprend mieux mes consignes que toi »

Roberto De Zerbi en attend plus de la part de Lilian Brassier et lui avait fait comprendre en l’écartant du groupe pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens il y a trois semaines (1-3). Selon les informations de L’Équipe, le défenseur âgé de 25 ans a été pris à partie par l’entraîneur de l’OM lors d’une séance pendant la trêve internationale d’octobre, lui lâchant en désignant un jeune joueur venu renforcer le groupe en l’absence des internationaux : « Tu le vois lui ? Il est avec nous depuis trois jours et il comprend mieux mes consignes que toi qui es avec moi depuis trois mois ! »

Rongier, l’exemple à suivre pour Brassier

Mais Roberto De Zerbi n’est pas quelqu’un de fermé et peut changer d’avis, comme il l’a fait avec Valentin Rongier, peu utilisé en début de saison et qui a enchaîné trois titularisations consécutives avant la réception du LOSC ce samedi. Un joueur pris en exemple par l’entraîneur de l’OM pour motiver ceux qui ont moins de temps de jeu en ce moment : « Hier, je l'ai pris comme exemple pendant une réunion avec les joueurs. J'anticipe la question qui pourrait arriver après sur les joueurs, Brassier, Koné, Rowe, qui jouent peu. Tout le monde peut jouer, de Koum à Koné, à Rowe, à Brassier. C’est moi qui les ai voulus d’ailleurs, je les ai soutenus. Ça m'embête qu’ils n’aient pas tant de temps de jeu, mais le foot c’est beau, peu importe qui tu es, c’est le terrain qui décide. Rongier a mérité de jouer et donc je le fais jouer. Il est devenu une pièce importante de notre équipe, c’est lui qui l’a mérité. J’espère que la même chose vaudra pour Wahi, Koné, Brassier et Rowe », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.