Chantier colossal à l’OM, De Zerbi a tout prévu

Avant qu’il ne débarque à l’OM l’été dernier, la réputation de Roberto De Zerbi le précédait déjà et ses nouveaux joueurs ont rapidement pu faire l’expérience de l’exigence du technicien italien. Alors qu’il ne les avait pas encore rencontré et qu’il savait que beaucoup de travail l’attendait, il a envoyé à tous un court montage vidéo de ses principes de jeu.

Connu pour ses idées de jeu bien précises et ses sorties de balle, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à transmettre ses préceptes à l’OM. L’Italien de 45 ans est aussi un travailleur acharné et ne vit que pour le football, ou presque. « Il vit pour le football et il n’y a rien de plus important pour lui, à part sa famille et ses cigarettes », a confié un de ses proches à L'Équipe.

Un énorme chantier attendait De Zerbi à l’OM

Les joueurs de l’OM ont rapidement découvert la rigueur de leur nouvel entraîneur alors qu’ils n’avaient pas encore fait leur retour à l’entraînement. Comme indiqué par L'Équipe, Roberto De Zerbi savait que beaucoup de travail l’attendait et qu’il faudrait du temps pour que son groupe intègre ses idées, et a alors pris les devants.

Un montage personnalisé envoyé à chaque joueur

En effet, avec l’idée que l’OM puisse jouer le haut de la Ligue 1 dès cette saison, son staff a préparé un court montage vidéo personnalisé pour chacun des joueurs. Ces derniers ont alors reçu des images de joueurs évoluant au même poste, parfois dans des anciennes équipes de Roberto De Zerbi, afin d’avoir un aperçu de ce qui les attendait, que ce soit en ce qui concerne les consignes, le système ou les réflexes à prendre.