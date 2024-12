Wahi : Le vestiaire de l'OM annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'été dernier, Elye Wahi a du mal à répondre aux attentes. Le jeune avant-centre a du mal à se montrer efficace sur le terrain, et forcément il ne bénéficie pas d'un temps de jeu extraordinaire. Son arrivée mouvementée semble être restée dans sa mémoire, et il a du mal à se libérer. Pourtant, on continue à lui faire confiance et certains croient en ses capacités pour l'avenir.

Avec seulement deux buts depuis le début de la saison, Elye Wahi n'y arrive toujours pas. Le jeune attaquant a pourtant été recruté pour environ 25M€. Une grosse somme que l'OM pourrait commencer à regretter. Mais que ce soit du côté de Roberto De Zerbi ou de ses coéquipiers, le joueur de 21 ans reçoit du soutien, et il pourrait finir par enfin réussir à convaincre.

Neal Maupay révèle ce qui fait la différence pour rejoindre l'OM. Prêt à briller au cœur de la compétition ? ⚽

➡️ https://t.co/yL1vnFPcRY pic.twitter.com/XczPRPIrLS — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

« C'est un jeune joueur qui va réussir, j'en suis certain »

Repéré après des débuts professionnels prometteurs, Elye Wahi avait déjà un peu déçu au RC Lens, son ancien club, avant de faire son arrivée à Marseille. Les dirigeants de l'OM ont placé beaucoup d'attentes en lui, et sa situation est difficile à vivre pour le moment. « Le coach prend assez la parole sur Elye (Wahi). Vous l'avez dit, c'est dur. On connait tous cette pression, d'autant plus quand on est attaquant. Quand on marque moins, on va tout de suite être sous le feu des critiques. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur qui va réussir, j'en suis certain », affirme Valentin Rongier en conférence de presse.

Un talent prometteur

Elye Wahi n'a que 21 ans, et il a encore du temps pour faire ses preuves. L'avant-centre français a été désigné comme le remplaçant logique de Pierre-Emerick Aubameyang et dernièrement, Roberto De Zerbi a préféré titulariser Neal Maupay à ce poste, avec un peu plus de réussite. Une chose est sûre : Wahi ne manque pas de soutien.