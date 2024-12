«Je savais que j'allais revenir» : L’OM récupère un précieux renfort, il savoure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éloigné des terrains durant de longs mois après une blessure au genou, Valentin Rongier retrouve sa place de titulaire au cœur du milieu de terrain de l'OM. Sous la direction de Roberto De Zerbi, il s'impose aux côtés d'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. En conférence de presse, le Français exprime sa satisfaction d'un retour réussi grâce à un travail acharné.

Absent durant la quasi-totalité de la saison dernière à cause d’une blessure au genou gauche, Valentin Rongier a enfin vu le bout du tunnel en août, disputant les dernières secondes de la première journée contre Brest. Disposant d’un temps de jeu irrégulier sous les ordres de Roberto De Zerbi ces derniers mois, le milieu est redevenu titulaire indiscutable dans l’entrejeu, aux côtés d'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. Présent en conférence de presse ce vendredi, Rongier a savouré ce retour sur le devant de la scène.

« J'ai fermé ma bouché, j'ai travaillé et ça paie »

« Je me sens bien, enchaîner les matchs, la compétition, ça me fait du bien. J'ai encore besoin de jouer pour retrouver pleinement mes capacités. La différence avec les autres fois où je n'avais pas démarré titulaire, c'est que je revenais d'une longue blessure, il y avait du doute sur mes capacités physiques, mais footballistiquement, je savais que j'allais revenir. J'ai fermé ma bouché, j'ai travaillé et ça paie », a confié Valentin Rongier, rapporté par Le Phocéen.

« Ça aurait pu venir plus vite, mais ce sont ses choix »

« Il y a des années où ça m'a agacé de ne pas jouer au départ. Mais cette année, c'est normal, je me mets à la place du coach, a poursuivi le milieu qui vient de fêter ses 30 ans. Ceux qui ne sont pas prêts on verra plus tard. Ça aurait pu venir plus vite, mais ce sont ses choix. J'ai continué à tout donner aux séances pour lui montrer qu'il s'était trompé. »