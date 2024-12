Mercato - OM : De Zerbi monte au créneau pour ses recrues !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait peu de temps de jeu en début de saison, Valentin Rongier est en train de regagner sa place à l’OM, où il reste sur trois titularisations consécutives. Un exemple à suivre pour Roberto De Zerbi, comme ce dernier l’a exprimé en conférence de presse. De Lilian Brassier à Elye Wahi en passant par Ismaël Koné, tout le monde peut jouer et le milieu de 30 ans en est la preuve.

De retour l’été dernier après une longue absence, Valentin Rongier a dû prendre son mal en patience avant de pouvoir regagner sa place à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans était très peu utilisé par Roberto De Zerbi en début de saison, mais enchaîne les titularisations depuis le déplacement sur la pelouse du RC Lens (1-3). Un exemple à suivre pour les autres joueurs qui jouent moins en ce moment, notamment certaines recrues désirées par le technicien italien.

« C’est moi qui les ai voulus d’ailleurs, je les ai soutenus »

« Hier, je l'ai pris comme exemple pendant une réunion avec les joueurs. J'anticipe la question qui pourrait arriver après sur les joueurs, Brassier, Koné, Rowe, qui jouent peu. Tout le monde peut jouer, de Koum à Koné, à Rowe, à Brassier. C’est moi qui les ai voulus d’ailleurs, je les ai soutenus. Ça m'embête qu’ils n’aient pas tant de temps de jeu, mais le foot c’est beau, peu importe qui tu es, c’est le terrain qui décide », a déclaré Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

« J’espère que la même chose faudra pour Wahi, Koné, Brassier et Rowe »

« Rongier a mérité de jouer et donc je le fais jouer. Il est devenu une pièce importante de notre équipe, c’est lui qui l’a mérité », a poursuivi l’entraîneur de l’OM. « J’espère que la même chose vaudra pour Wahi, Koné, Brassier et Rowe. Le système de jeu, de jouer à quatre ou à trois, ça ne change pas mon idée. Evidemment, après je veux qu’il y ait un bon rendement et voir quand il y a des changements, en fonction de la performance si on peut jouer titulaire ou pas. »