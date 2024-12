OM : Gros coup dur pour Wahi ?

Arnaud De Kanel

L'OM, deuxième de Ligue 1 à égalité de points avec l’AS Monaco, s’apprête à disputer un duel capital face au LOSC ce samedi. Roberto De Zerbi, déterminé à conclure l’année sur une note victorieuse, mobilise toutes ses forces pour ce rendez-vous décisif. Mais une ombre plane sur le camp marseillais : Elye Wahi pourrait être contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure.

Rien ne semble sourire à Elye Wahi depuis le début de la saison. L’avant-centre français peine à retrouver la même dynamique que ses coéquipiers, se montrant moins tranchant devant le but que ce qu’on attendait de lui. Une situation qui n’a pas échappé à Roberto De Zerbi. Dernièrement, le technicien italien a même opté pour Neal Maupay en pointe, reléguant Wahi sur le banc. Ce choix tactique pourrait de nouveau s’imposer ce samedi, mais cette fois pour une raison différente.

Wahi très incertain

Alors qu'il commençait à retrouver la confiance et des bonnes sensations, Elye Wahi pourrait connaitre un nouveau coup d'arrêt. La Provence rapporte ce samedi que sa présence face au LOSC est plus qu'incertaine en raison d'une blessure contractée à l'entrainement.

Un forfait inévitable ?

Une tendance d'ailleurs évoquée par Florent Germain vendredi. « Elye Wahi est très incertain. On était à l'entrainement il y a deux heures à peine, il n'y a pas participé, donc ça sent presque le forfait pour Elye Wahi, en raison d'une gêne musculaire », a-t-il confié pour RMC. Ça ne sent pas bon pour Wahi...