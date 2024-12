Real Madrid : Il entre dans l'histoire grâce à Mbappé !

Amadou Diawara

Grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, le Real Madrid a remporté la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca ce mercredi soir. Avec ce 15ème titre à la tête de la Maison-Blanche, Carlo Ancelotti a battu le record de Miguel Munoz (14). Présent en conférence de presse après le sacre de son équipe, le coach merengue s'est enflammé.

Ce mercredi soir, le Real Madrid avait rendez-vous avec Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe (3-0). Grâce à ce quinzième sacre avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti est désormais le technicien le plus titré de l'histoire du club. En effet, l'Italien est passé devant Miguel Munoz, qui a remporté 14 trophées entre 1948 et 1958.

Interrogé par Real Madrid TV après la victoire contre Pachuca, Carlo Ancelotti a fait part de son immense bonheur. « Comment je me sens après avoir battu ce record ? Très bien, évidemment (rires). Nous sommes très heureux, je suis très heureux. C'est quelque chose de très important. Nous avons clôturé cette année 2024 de manière spectaculaire... nous n'aurions pas pu faire mieux. Mais, comme toujours au Real Madrid, nous devons maintenant penser à 2025. Quel plaisir éprouvez-vous à remporter un nouveau trophée ? Beaucoup, beaucoup. Regarder en arrière et voir que j'ai gagné tant de choses, pendant tant d'années, me rend heureux. Je suis heureux. Mais il faut toujours garder à l'esprit ce qu'est le Real Madrid. Un club qui exige une concentration spectaculaire. Pour continuer, aller de l’avant », s'est enflammé le coach du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

« Qu'est-ce que cela fait d'être l'entraîneur le plus titré du Real Madrid ? C'est un honneur. Tous les entraîneurs qui exercent ce métier doivent un jour entraîner le Real Madrid. Je pense que tous les entraîneurs veulent entraîner le Real Madrid parce que c'est le meilleur club du monde. », a conclu Carlo Ancelotti, l'entraineur du Real Madrid.