Mercato - PSG : Un transfert est imminent !

Ce n’est clairement plus un secret, mais Milan Skriniar devrait clairement quitter le PSG au cours du mois de janvier. Le défenseur slovaque n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, et souhaite rapidement trouver un point de chute cet hiver. D’ailleurs, la décision concernant la suite de son avenir devrait être prise de manière imminente.

Le mercato hivernal pourrait très rapidement s’animer du côté du PSG. Car du côté des départs, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique, sont plus proches que jamais de la sortie.

Luis Enrique a des ambitions pour 2025 ! 🚀 Un grand nom en vue pour dynamiser le PSG, préparez-vous à du spectacle !

Milan Skriniar va quitter le PSG

Arrivé libre au PSG en 2023, le défenseur central slovaque ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. Le numéro 37 est désormais pleinement conscient que son avenir ne s’écrira plus au PSG, et s’est désormais fait à l’idée : il quittera le club de la capitale cet hiver. Plusieurs clubs de Premier League mais aussi Galatasaray sont intéressés par ses services.

Décision imminente pour le Slovaque

Quoi qu’il en soit, la décision du PSG mais aussi du joueur ne devrait pas se faire attendre. Et pour cause, RMC rapporte ce vendredi matin que Milan Skriniar souhaite être fixé rapidement pour son avenir. Le Slovaque souhaite régler son futur avant la reprise avec le PSG, qui pour rappel, est fixée pour le 2 janvier 2025...