Transferts : L’OM fait une ristourne à 2M€ sur le mercato

Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, Chancel Mbemba espère profiter du mercato hivernal pour changer d’air et quitter l’OM, où il n’a plus que quelques mois de contrat. Le club de son côté est ouvert à un départ de l’international congolais et aurait baissé son prix de 2M€ pour y parvenir.

Alors que Roberto De Zerbi veut renforcer son secteur défensif cet hiver, l’OM a un défenseur dans son effectif qui n’a pas joué la moindre minute cette saison : Chancel Mbemba. À un an du terme de son contrat, qui prend fin en juin 2025, Marseille avait déjà essayé de s’en séparer l’été dernier, en vain.

Un départ en Arabie Saoudite pour Mbemba ?

Si l’OM avait un accord avec Al-Shabab, Chancel Mbemba voulait qu’une partie des 3,5M€ que devait percevoir le club lui revienne, ce que les dirigeants marseillais ont refusé. Selon La Provence, un départ en Arabie Saoudite serait toujours une possibilité, l’international congolais (85 sélections) étant intéressé par cette destination.

L’OM a fixé le prix de Mbemba

Comme l’a récemment fait savoir Pablo Longoria en conférence de presse, la position de l’OM n’a pas changé et Chancel Mbemba partira à ses conditions. Dans cette optique, le club aurait baissé ses exigences pour le défenseur âgé de 30 ans. D’après La Provence, après avoir espéré récupérer 5M€ en août, l’OM aurait désormais fixé son prix à 3M€.