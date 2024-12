Le Real Madrid prend une décision historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid a pris une tout autre dimension. Toujours ouvert face aux élans de modernité, le club madrilène avait récemment inauguré son « nouveau » Santiago Bernabeu. Beaucoup plus moderne, l’antre des Merengue devrait d’ailleurs prochainement changer de nom dans le cadre d’une décision historique.

Le Real Madrid n’a pas fini de surprendre ses fans. Cet été, le club madrilène a régalé ses supporters avec l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG. Mais ce n’est pas tout puisqu’en termes d’infrastructures également, le Real Madrid a bluffé toute l’Europe avec la rénovation de son stade.

Le Real Madrid dispose d’un stade flambant neuf

Des travaux qui auront duré quasiment quatre ans du côté du Santiago Bernabeu. Désormais, l’antre madrilène dispose de fonctionnalités exceptionnelles, comme la possibilité de transformer rapidement la pelouse en un terrain de basket ou encore en une salle de concert, mais aussi un toit parfaitement rétractable permettant de jouer sous toutes conditions climatiques.

Le Santiago Bernabeu bientôt renommé

Mais d’ici peu, le Real Madrid et sa direction pourraient prendre une décision historique dans l’histoire du club espagnol. Et pour cause, MARCA révèle ce vendredi que le nom du Santiago Bernabeu devrait être prochainement rebaptisé en « Bernabeu », et ce pour des raisons de marketing. Un dossier à suivre de très près dans les semaines à venir du côté des Merengue.