Mbappé et la banlieue : Booba a mis Riolo «sur le c**»

Cela fait maintenant plusieurs semaines même plusieurs mois que Booba multiplie les tacles à l’encontre de Kylian Mbappé. Et voilà qu’à l’occasion d’une récente interview, le rappeur en a remis une couche sur le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France. Des propos qui ont fait énormément réagir, à commencer par Daniel Riolo, qui a halluciné face à ce qui a été dit à propos de Mbappé.

Récemment invité de l’émission CKO, Booba avait encore des choses à dire sur Kylian Mbappé. Habitué à tacler le joueur du Real Madrid dernièrement, le rappeur en remettait ainsi une couche, balançant ainsi : « Parce qu’il est du 93, on peut pas le critiquer ? Je vais te dire pourquoi je ne l’aime pas. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. C’est inadmissible. C’est comme si moi je ne représentais pas le Sénégal ».

« Son interview est dingo »

A l’occasion de L’After Foot, Daniel Riolo a réagi à ces propos de Booba à propos de Kylian Mbappé. Une sortie que le journaliste a trouvé complètement folle comme il a pu le faire savoir au micro de RMC : « Son interview est dingo. Son interview sur Mbappé est folle, genre « je ne l’aime pas et je vais vous expliquer pourquoi. Il n’a pas été ce qu’il a dit qu’il serait ou ce qu’on pensait qu’il serait à savoir une égérie de banlieue ». Tout tourne autour de ça. Et mine de rien, les amateurs de foot sont beaucoup issus des quartiers de banlieues, Mbappé n’est pas aimé en banlieue. Est-ce que Booba a dit quelque chose de vraie, que ça illustre un vrai état d’esprit ? Moi je pense que oui. Je ne sais pas ce qu’on attendait de ce gars-là. Je trouve ça fou ».

« Moi je suis resté sur le c** de ce qu’il a dit »

« C’est un sujet qui est passionnant, cette interview de Booba mérite d’être décryptée. Au retour de vacances on va analyser ça parce que moi je suis resté sur le c** de ce qu’il a dit », a ensuite conclu Daniel Riolo concernant Booba et Kylian Mbappé. Affaire à suivre donc…