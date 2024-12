Real Madrid : La statistique qui va faire enrager Mbappé !

Pierrick Levallet

Après avoir connu des mois plutôt compliqués pour ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir enfin redressé la barre. L’ancien du PSG a brillé lors de ses derniers matchs avec les Merengue. Mais pour le moment, l’attaquant de 26 ans n’arrive toujours pas à faire mieux qu’un certain Vinicius Jr.

Kylian Mbappé reprend enfin des couleurs au Real Madrid ! Après des débuts plutôt compliqués et plusieurs semaines de calvaire, l’attaquant de 26 ans a redressé la barre. Ses dernières prestations ont été satisfaisantes, et ses statistiques parlent pour lui. Auteur de 4 buts lors de ses 5 derniers matchs, l’ancien du PSG évolue au niveau auquel on l’attendait depuis le début au Real Madrid.

La presse espagnole s'enflamme pour Mbappé ! Quelle théorie étonnante émergera de sa performance face au FC Séville ? 🌟 https://t.co/UXGeBIou8B — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Vinicius Jr fait toujours mieux que Mbappé

Mais comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé n’arrive toujours pas à faire mieux que Vinicius Jr. L’international brésilien est à égalité avec le champion du monde 2018 au niveau des buts inscrits cette saison (14). Seulement, le lauréat du prix The Best a disputé trois matchs de moins (21 pour Vinicius Jr contre 24 pour Kylian Mbappé). L’ailier de 24 ans a même distillé plus de passes décisives (10) que le natif de Bondy (4).

Le Real Madrid mise sur ses deux stars

Pour le moment, Vinicius Jr reste plus décisif que Kylian Mbappé. Le Real Madrid compte néanmoins sur les deux stars pour aider le club à tout rafler cette saison. Avec la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe Intercontinentale déjà dans la poche, la Casa Blanca vise les autres titres. Les Merengue sont encore en vie en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne. À suivre...