Mercato - PSG : Nouvelle annonce choc pour ce transfert à 75M€ !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Victor Osimhen, le PSG voudrait boucler son transfert au mois de janvier. Actuellement prêté à Galatasaray, le buteur nigérian peut tout de même être acheté au Napoli cet hiver, et ce, en levant sa clause libératoire à 75M€. Interrogé sur l'avenir de Victor Osimhen, Okan Buruk a affirmé qu'il n'allait pas quitter son équipe lors du prochain mercato.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait tenté de recruter Victor Osimhen. Alors que le Napoli s'est montré trop gourmand, le club de la capitale n'a pas pu boucler l'opération. Finalement, Victor Osimhen a été prêté à Galatasaray au mois de septembre, alors que le marché européen avait fermé ses portes. Malgré tout, le PSG n'aurait pas fait une croix sur l'international nigérian. En effet, Luis Campos serait emballé par l'idée de boucler la signature de Victor Osimhen au mois de janvier. Pour ce faire, le conseiller football du PSG doit lever la clause libératoire à 75M€ de l'attaquant de 25 ans, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec Naples. Toutefois, Galatasaray pourrait se muer en trouble-fête sur ce dossier.

Le PSG sur le point de frapper fort ? Un défenseur à l'avenir prometteur sur les tablettes des dirigeants ! 🔍 https://t.co/6BIPA8W1VI — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

«J’aimerais qu'on finalise le transfert d’Osimhen»

Lors d'un entretien accordé à Demirören, Okan Buruk s'est livré sur l'arrivée de Victor Osimhen à Galatasaray. « Tout le monde veut Osimhen dans son équipe. Lorsqu’on m’a parlé d’Osimhen, j’ai immédiatement dit « d’accord », je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’ai réfléchi au système vers lequel nous pourrions nous tourner. je n’ai jamais pensé à ce que serait un système à 3 offensifs, comment nous le gérerions, si cela provoquait du ressentiment ? Je me suis concentré directement sur le système. J’espère qu’il réussira avec nous jusqu’à la fin de la saison. C’est un personnage très décent et très bon. Il adhère à l’équipe et au jeu », a précisé l'entraineur du club turc.

«Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison»

Dans la foulée, Okan Buruk s'est prononcé sur l'avenir de Victor Osimhen, avouant qu'il voulait conclure son transfert définitif. De surcroit, le coach de Galatasaray a affirmé que son numéro 45 allait finir la saison à Istanbul. « Bien sûr, j’aimerais qu'on finalise le transfert d’Osimhen, mais nous ne devrions pas en parler tout le temps. Il est également heureux ici. Je pense qu’il n’est pas juste de faire pression sur le joueur dans ce processus. Cela a une dimension économique et il n’est pas normal que le joueur évoque fréquemment de telles questions. C’est trop tôt. Nous aimerions l’acheter. Notre président et nos managers disent la même chose, mais il est important de laisser l’esprit du joueur tranquille pendant que la saison continue. Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison », a affirmé Okan Buruk. Le PSG est prévenu.