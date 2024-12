Tennis : Nadal dévoile son plus gros regret !

Jean de Teyssière

Tout jeune retraité des terrains de tennis, Rafael Nadal fait des apparitions publiques de temps à autre. Dernièrement, il était à Jeddah, en Arabie saoudite, pour remettre le trophée à Joao Fonseca, le vainqueur des Next Gen ATP Finals. Il en a notamment profité pour révéler un grand regret dans sa carrière.

Multititré, Rafael Nadal a notamment remporté par 14 fois le tournoi de Roland-Garros. Jamais un joueur n’avait réussi une pareille domination sur le circuit. Au final, Rafael Nadal a mis à sa carrière avec 22 titres en Grand Chelem, dix en Masters 1000 et deux médailles d’or aux Jeux olympiques (simple en 2008 à Pékin et double en 2016 à Rio). Seule « ombre » au tableau, il n’a jamais remporté le Tournoi des Maîtres. Dernier tournoi ATP de l’année, il met aux prises les huit meilleurs joueurs du classement et il est considéré comme le tournoi le plus prestigieux après les rendez-vous du Grand Chelem.

«J’aurais aimé remporter les finales ATP»

Pour The National News, Rafael Nadal révèle l’un de ses grands regrets dans sa carrière : « Bien sûr, j’aurais aimé remporter les finales ATP une fois car c’est probablement le seul événement important que je n’ai jamais remporté. Mais c’est tout. J’ai eu un peu de malchance en fin de saison, car je n’étais pas au mieux de ma forme physique. J’ai passé beaucoup de temps avec des blessures. Ensuite, j’ai eu des adversaires très difficiles à affronter et j’ai joué tous les finales ATP de ma carrière sur des courts intérieurs rapides, sur des courts intérieurs durs et, au début, sur de la moquette intérieure. »

«J’ai eu mes chances»

« Mais je n’ai pas à me plaindre. Si vous me demandez ce que j’aurais aimé gagner, j’aurais bien sûr aimé gagner ce tournoi. J’ai eu mes chances, je n’ai pas réussi à les convertir, poursuit celui qui est arrivée en deux reprises en finale de ce tournoi. Ce n’est pas grave. »