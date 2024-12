Tennis : Ce pote de Djokovic «déteste» Nadal !

Rafael Nadal a pris sa retraite en novembre dernier, après la Coupe Davis. Il laisse derrière lui un palmarès titanesque avec 22 titres en Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros. Durant vingt ans, Rafael Nadal a arpenté les terrains du monde entier avec réussite, ce qui a agacé certains joueurs, comme Nick Kyrgios. Celui qui est un grand partisan de Novak Djokovic a assuré avoir détesté Rafael Nadal durant sa carrière.

Clap de fin pour Rafael Nadal. L'année 2024 était donc sa dernière sur le circuit professionnel. Le Majorquin a dit adieu à ses supporters lors de la Coupe Davis (perdue face aux Pays-Bas) et démarre désormais sa retraite. C'est avec un palmarès gigantesque qu'il quitte le monde du tennis, avec 22 titres en Grand Chelem, dont 14 victoires à Roland-Garros.

Rafael Nadal by Émilie Hautier 📸



"I like this photo because it reveals something else about Nadal. It’s not just the heroic, force-of-nature Rafa we all know. I can almost see sensitivity and fragility in it. The shot also conveys a sense of proximity with the player, which is… pic.twitter.com/GoyYj4vniE