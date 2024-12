PSG : Accord sur le mercato, la nouvelle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, la presse turque annonçait un accord entre Milan Skriniar et Galatasaray. Le défenseur central slovaque ne devrait pas rester au PSG cet hiver et dispose de plusieurs pistes concrètes. Cependant, L'EQUIPE assure qu'il n'y a pas encore de terrain d'entente entre les Stambouliotes et l'ancien joueur de l'Inter.

Le mercato d'hiver va prochainement ouvrir ses portes, et le PSG aura une priorité, à savoir se séparer de joueurs jugés indésirables, à savoir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, deux joueurs qui n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique. Et le départ du Slovaque se confirme sérieusement.

Pas d'accord entre Galatasaray et Skriniar

En effet, ce jeudi, Fanatik a révélé l'existence d'un accord entre Galatasaray et Milan Skriniar en vue d'une arrivée au mois de janvier. Une information toutefois démentie par L'EQUIPE. Le quotidien confirme l'existence de discussions entre les deux parties, mais elles n'ont pas abouti sur un accord pour le moment.

Plusieurs clubs sont dans le coup

Milan Skriniar dispose toutefois de plusieurs options pour son avenir. L'une d'entre elles mène à la Premier League selon L'EQUIPE. Comme révélé par le10sport.com, l'international slovaque garde également une très belle cote en Serie A où Naples est récemment venu aux renseignements. Autrement dit, Milan Skriniar ne manque pas d'options sur le marché.