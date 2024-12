Mbappé : L'annonce qui va mettre le feu au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Et si le Real Madrid avait enfin retrouvé le Kylian Mbappé flamboyant d'antan au PSG et en équipe de France ces derniers temps. Auteur d'un but puissant et lointain contre le FC Séville, Mbappé a validé sa montée en puissance chez le champion d'Europe et d'Espagne. L'occasion pour Frédéric Hermel d'annoncer du très lourd pour la suite.

Kylian Mbappé semble enfin prendre son envol de l'autre côté des Pyrénnées. Après sept saisons au PSG où il empilait les buts, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain décidait de se lancer un nouveau défi dans le club de son coeur et qui le fait vibrer depuis sa plus tendre enfance : le Real Madrid. Cependant, la période d'adaptation pour Mbappé a semble éprouvante chez les Merengue. Il commence en effet tout juste à s'acclimater à son nouveau club sportivement parlant.

«Sa frappe est celle de quelqu'un en confiance, ça se sent»

En atteste son but lointain inscrit contre le FC Séville dimanche dernier (4-2), mais aussi le fait qu'il semble de plus en plus à l'aise au sein de l'animation offensive du Real Madrid où il marque plus facilement qu'à ses débuts. Journaliste de RMC qui couvre l'actualité du football espagnol notamment, Frédéric Hermel a dressé un constat clair sur la suite des opérations pour Kylian Mbappé au Real Madrid. « Mbappé a été vraiment bon contre Séville. Sa frappe (sur son but, NDLR) est celle de quelqu'un en confiance, ça se sent. C'est un homme heureux, sur le bon chemin ».

«Ca avait été très dur pour Zidane lors de ses six premiers mois en tant que joueur»

Aux yeux de Frédéric Hermel, Kylian Mbappé pourrait même avoir traversé la même épreuve d'intégration que Zinedine Zidane il y a plus de 20 ans de cela au Real Madrid au moment de son transfert de la Juventus à la Casa Blanca à l'été 2001.

« Cela me rappelle que ça avait été très dur pour Zidane lors de ses six premiers mois en tant que joueur en 2001. Il avait fallu un match de référence le 5 janvier 2002 contre La Corogne. Là, on a attendu le 22 décembre pour voir Mbappé sur le chemin de la plénitude. On sent que Mbappé est en train de s'intégrer. Ancelotti le dit lui-même ».