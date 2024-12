Mercato : Ce joueur du PSG va accepter une offre improbable ?

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes aurait refusé toutes les offres de prolongation de sa direction, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. Alors que le contact serait rompu avec le club parisien, le latéral gauche de 22 ans souhaiterait changer de club. Alerté par la situation de Nuno Mendes au PSG, Manchester United serait passé à l'offensive. Et malheureusement pour l'écurie rouge et bleu, le Portugais ne serait pas insensible à l'intérêt mancunien.

Lors de l'été 2021, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Nuno Mendes. En effet, le club de la capitale a négocié un prêt payant d'environ 7M€ avec la direction du Sporting. Et alors qu'une option d'achat avoisinant les 38M€ a été négociée, le PSG a levé la clause de Nuno Mendes pour le conserver définitivement.

PSG : Manchester United a dégainé pour Mendes

Engagé jusqu'au 30 juin 2026, Nuno Mendes ne devrait plus faire long feu au PSG. Selon les informations de RMC Sport, l'international portugais et le club parisien ont démarré les discussions pour prolonger leur association. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à s'entendre. En effet, Nuno Mendes aurait refusé toutes les propositions du PSG, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. Et alors que le contact serait rompu avec sa direction, le latéral gauche de 22 ans souhaiterait claquer la porte du Parc des Princes.

PSG : Mendes est prêt à signer à Manchester United

D'après les indiscrétions de RMC Sport, la situation de Nuno Mendes au PSG aurait alarmé plusieurs écuries européennes. En effet, le numéro 25 de Luis Enrique aurait la cote sur le continent, de nombreux colosses voulant boucler son transfert en 2025. D'ailleurs, Manchester United aurait déjà formulé une offre pour arracher Nuno Mendes au PSG. Et malheureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, le pressing des Red Devils ne laisse pas indifférent le Portugais. Pourtant, le club mancunien est à la peine ces dernières saisons, étant classé 14ème en Premier League et ne disputant pas la Ligue des Champions (7ème en Ligue Europa). Au contraire, le PSG est leader de Ligue 1 et a encore la possibilité de disputer les seizièmes de finale de la C1.