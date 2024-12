Mercato - Ibrahimovic : Le nouveau coup de tonnerre que le PSG n'a pas vu venir !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain pourrait revivre un épisode récurrent de ces dernières années. Comme Manuel Ugarte, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic et Gabriel Heinze avant lui, Nuno Mendes s'interrogerait sérieusement sur son avenir au PSG et aurait fait naître un intérêt concret de Manchester United à son égard en marge des mercato à venir. Son départ perpétuerait une petite tradition entre le PSG et United. Explications.

Zlatan Ibrahimovic a été l'un des artisans phares du lancement du projet sportif du PSG version QSI. Arrivé en 2012, soit une année après le rachat du club parisien par les propriétaires qataris, « Ibra » était devenu au fil des saisons le meilleur buteur de l'histoire du club parisien avec 156 buts, dépassé depuis par Edinson Cavani (200) et Kylian Mbappé (256). En quatre saisons, Ibrahimovic a été un pilier du Paris Saint-Germain et s'en est allé libre à Manchester United à l'été 2016 en raison de l'absence de tout accord pour une prolongation de son contrat avec le PSG.

Après Ibrahimovic, Nuno Mendes va lui aussi quitter le PSG pour Manchester United ?

Le Parisien dévoilait à la mi-décembre que le PSG pourrait annoncer la prolongation de contrat de Nuno Mendes en marge du choc contre l'OL au Parc des princes. Il n'en a rien été. Pire, la tendance actuelle sur son avenir est diamétralement opposée puisque RMC Sport a assuré vendredi soir que les négociations entre le Paris Saint-Germain et le clan Mendes seraient au point mort.

Le latéral gauche portugais de 22 ans estimerait que les offres formulées par le PSG seraient économiquement parlant indignes d'un joueur de son statut à Paris, à savoir un titulaire indiscutable. A l'instant T, Nuno Mendes voudrait même quitter, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026, et figurerait déjà dans les petits papiers de Manchester United qui se serait déjà penché sur son dossier. Si Nuno Mendes venait bel et bien à quitter le PSG pour Manchester United, il n'imiterait pas seulement Zlatan Ibrahimovic.

Manuel Ugarte, Edinson Cavani et Gabriel Heinze l'ont précédé

Car en effet, rien que lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte a montré la voie à Nuno Mendes. Malgré le fait qu'il fut transféré au PSG pour 60M€ à l'été 2023, l'international uruguayen a semblé ne plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Ce qui a débouché sur son départ pour Manchester United lors des ultimes instants du mercato estival.

En 2020, Edinson Cavani quittait lui aussi le PSG afin de s'engager en faveur de Manchester United. Et ce, sous les mêmes conditions que Zlatan Ibrahimovic avant lui, en tant qu'agent libre. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG de l'époque ne restait que deux années chez les Red Devils avant de signer au FC Valence puis de regagner le continent sud-américain, l'Uruguayen rejoignant le Boca Juniors en 2023.

Gabriel Heinze s'est fait un joli nom en Europe grâce à son passage au PSG entre 2001 et 2004. Ce sont ses performances avec le club de la capitale qui lui avait permis d'être appelé pour la première fois en sélection argentine en 2003 et qui lui a valu l'intérêt du Manchester United de Sir Alex Ferguson pour son transfert en 2004.

Angel Di Maria, David Beckham et Ander Herrera ont connu les 2 clubs

Néanmoins, là ne s'arrête pas la liste des joueurs qui ont à la fois défendu les couleurs de Manchester United et du PSG. En 2019, Ander Herrera ne signait pas de prolongation de contrat avec les Red Devils. Une occasion en or économiquement parlant pour le PSG de l'accueillir en tant qu'agent libre le même été.

En 2015, le Paris Saint-Germain mettait un terme au cauchemar d'Angel Di Maria dans le nord de l'Angleterre. Après une seule et unique saison à Manchester United, l'Argentin était transféré au PSG pour 75M€. Ce qui fut sa maison pendant sept ans et son départ pour la Juventus en 2022. El Fideo est entré dans les cœurs des supporters parisiens et est même devenu le meilleur passeur de l'histoire du club avec 112 offrandes.

David Beckham est une légende de Manchester United. Formé chez les Red Devils, l'iconique Spice Boy y a passé plus d'une décennie et a fait partie de la fameuse équipe qui a signé le triplé Premier League, FA Cup et Ligue des champions en 1999. En 2013, Beckham fut la deuxième signature stellaire du PSG version QSI après Zlatan Ibrahimovic. L'Anglais n'a retenu que du bien de son passage au Paris Saint-Germain comme révélé en interview à diverses reprises.