«Problème mental» pour Mbappé, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Critiqué de partout durant cette première moitié de saison en raison de performances souvent peu convaincantes avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a traversé une période très compliquée. Et Daniel Riolo, qui affirme depuis le départ que le capitaine de l'équipe de France souffre d'un souci mental, confirme ce diagnostic maintenant que Mbappé retrouve peu à peu un gros niveau de jeu.

Arrivé libre en provenance du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé a vécu six premiers mois très compliqués au sein du Real Madrid. Malgré des statistiques relativement honorables sur le papier (14 buts et 4 passes décisives en 24 matchs), le capitaine de l'équipe de France a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment en raison de son manque d'impact dans le jeu et pour son attitude parfois désinvolte. De son côté, Daniel Riolo a toujours annoncé un simple problème mental pour Mbappé, et il se réjouit que l'ancienne star du PSG soit enfin en train de retrouver un gros niveau de jeu avec le Real Madrid.

« Le problème mental était là »

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Riolo a d'ailleurs confirmé ce souci mental longtemps pesant pour Mbappé : « Je m’inquiète beaucoup pour la santé des haters de Mbappé. Que vont-ils faire sur la seconde partie de saison ? Il l’a dit lui-même, il a touché le fond, preuve que le problème mental était là. C’est le rebond d’un grand champion, mais on va attendre quand même un peu. Mais il est bon depuis les 3 derniers matchs, il a un peu plus de jambes », constate l'éditorialiste de RMC.

« Il y a une haine de Mbappé »

Et Riolo poursuit en taclant les détracteurs de Kylian Mbappé : « Franchement, il y a une haine de Mbappé sur les réseaux que je ne comprends pas. Même dans les médias. Il y a une haine. La haine n’est pas normale. Elle va plus loin, elle déborde dans un contexte socio-culturel. Cette haine se retrouve parfaitement dans l’interview de Booba ». Le message est passé.