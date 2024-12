RC Lens : Le transfert d'un joueur de l'équipe de France réglé pour 14M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en juillet 2022 en provenance de Nottingham Forest, Brice Samba pourrait très bientôt mettre un terme à son aventure avec le RC Lens. L’international français est très proche de rejoindre le Stade Rennais, qui a trouvé un accord avec les Sang et Or pour son transfert, qui devrait être supérieur à 14M€.

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, Arnaud Pouille fait marcher ses contacts au RC Lens. Directeur général des Sang et Or de 2017 à 2024, il est devenu l’été dernier le président du Stade Rennais, où il aimerait bien attirer un ancien Lensois, Seko Fofana (29 ans), prêté par Al-Nassr à Al-Ettifaq cette saison. D’après les informations de RMC Sport, l’ancien capitaine du RC Lens est d’accord pour rejoindre Rennes cet hiver.

Samba se rapproche du Stade Rennais

Seko Fofana pourrait y retrouver un de ses anciens coéquipiers, Brice Samba. Comme indiqué par Le 10 Sport, Jorge Sampaoli, nommé entraîneur début novembre, aimerait changer de gardien et comme il l’avait déjà fait à l’OM en 2022, pousser Steve Mandanda (39 ans) vers la sortie. En ce sens, selon Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur le gardien du RC Lens, sous contrat jusqu’en juin 2028, ce que confirme L'Équipe. Un dossier dans lequel Rennes a une nouvelle fois pu compter sur les contacts lensois d’Arnaud Pouille.

Rennes a un accord de principe avec le RC Lens

En effet, Brice Samba avait déjà été annoncé sur le départ l’été dernier et son nom avait notamment été lié à l’OM. Le président du Stade Rennais était attentif à la situation de l’international français (3 sélections) et a acquis la certitude mi-décembre que le RC Lens ne serait pas opposé à son départ. D’après les informations de L’Équipe, un accord de principe a même été trouvé entre les deux clubs. Le montant n’a pas filtré, mais devrait dépasser les 14M€, tandis que si l’opération se confirme, Brice Samba signera un contrat longue durée avec Rennes, jusqu’en juin 2029. Une belle plus-value pour un joueur âgé de 30 ans et acheté 5M€ il y a deux ans et demi.