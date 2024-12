EXCLU - Mercato - Rennes : Sampaoli - Mandanda, épisode 2 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Fraîchement nommé sur le banc du Stade Rennais, Jorge Sampaoli se projette déjà sur le mercato d’hiver à venir. Le technicien argentin aspire à recruter trois renforts bien définis et parmi ces trois dossiers, il y a celui du gardien de but. Le cauchemar de Steve Mandanda recommence…

En arrivant à Rennes, Jorge Sampaoli a retrouvé son ancien gardien de but de l’OM, Steve Mandanda. Entre les deux hommes, malgré un profond respect, l’aventure marseillaise n’avait pas été bonne. Le technicien argentin ne faisait pas confiance au portier tricolore. Et selon nos informations, deux ans plus tard, Sampaoli n’a pas changé d’avis…

Rennes cherche un gardien de but pour janvier

Évoquée par Mohamed Toubache-Ter sur « X », la surveillance rennaise du marché des gardiens de but est bien réelle. Selon nos informations, ce dossier ne sera pas au menu de l’été 2025 mais bien du mercato hivernal à venir. Jorge Sampaoli veut un nouveau portier pour le mois de janvier et ainsi miser sur ce nouveau rempart pour la deuxième partie de saison. Des cibles seraient déjà à l’étude du côté breton...

Mandanda en plein cauchemar

Le cauchemar recommence pour Steve Mandanda. Après avoir disputé son 550e match en Ligue 1, l’ancien international français pensait pouvoir continuer à grimper au classement des joueurs les plus capés du championnat de France. Actuellement 8e, Mandanda aurait pu battre Patrick Battiston dans 8 rencontres (558 matchs). Mais avec Jorge Sampaoli sur le banc de Rennes, son avenir s’assombrit. Si un nouveau gardien débarque en janvier, il lui sera difficile de poursuivre sur sa lancée. D’autant plus que Steve Mandanda fêtera ses 40 ans le 28 mars prochain et que son contrat s’arrête à la fin de la saison (juin 2025).