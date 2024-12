Mercato : Le PSG recalé pour un énorme transfert cet hiver !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG était tombé d’accord avec Khvicha Kvaratskhelia pour une signature de l’ailier géorgien. Cependant, Naples n’avait pas voulu négocier avec Paris, qui avait alors décidé de se retirer du dossier. Mais alors que le club francilien reste intéressé par le numéro 77, le directeur sportif de la formation napolitaine a exclu tout départ cet hiver.

Le PSG pourrait prochainement emballer le mercato. Ce n’est désormais plus un secret, Luis Enrique n’est pas satisfait de l’effectif mis à sa disposition. Si cet été, quatre nouveaux joueurs ont débarqué dans la capitale, le coach espagnol souhaite tout de même du renfort sur ce mercato hivernal.

Le PSG toujours sur Khvicha Kvaratskhelia ?

A en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le PSG lorgne un ailier gauche pour le mois de janvier. De quoi relancer la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia ? Possible. Pour rappel, le Géorgien était très emballé à l’idée de rejoindre Paris l’été dernier, alors qu’un accord de principe avait été conclu entre les deux parties sur les bases d’un contrat longue durée. Malheureusement pour le PSG, Naples et plus précisément son nouvel entraîneur Antonio Conte, sont venus mettre leur veto sur un départ de la star de 23 ans.

Naples exclut tout départ cet hiver

Et si le PSG pourrait être tenté de revenir à la charge, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas pour tout de suite. Directeur sportif du club napolitain, Giovanni Manna s’est exprimé à propos de l’avenir du Géorgien, affirmant que de nouvelles discussions auront lieu l’été prochain autour de son contrat. « Nous nous sommes vus, nous avons parlé. Nous ne voulons pas continuer à en parler maintenant, nous le ferons à nouveau à la fin de la saison parce qu'il aura alors encore deux ans de contrat. Nous voulons qu'il reste concentré sur le terrain, nous voulons le récompenser. Là aussi, nous sommes calmes », a lâché le dirigeant italien au micro de Mediaset.