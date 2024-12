Mercato : Le Real Madrid prépare une révolution avec trois cibles inattendues

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au début du mois de janvier, le Real Madrid aimerait renforcer sa défense centrale. Habitué à recruter des stars à chaque poste, le club merengue aurait décidé de changer son fusil d'épaule. En effet, la Maison-Blanche aurait coché les noms d'Aymeric Laporte (Al Nassr), Vitor Reis (Palmeiras) et de Rafa Marin (Napoli).

Lors de ses deux mandats, Florentino Pérez a travaillé dur pour réunir les plus grands stars de la planète au Real Madrid. C'est d'ailleurs lui qui a formé les Galactiques entre 2003 et 2005. Pour rappel, Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham et compagnie ont évolué ensemble à la Maison-Blanche. Orphelin de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gareth Bale, Toni Kroos et de Karim Benzema, Florentino Pérez a façonné une nouvelle équipe XXL.

Le Real Madrid ne va pas recruter de nouvelle star

Après avoir recruté Vinicius Jr et Jude Bellingham, entre autres, Florentino Pérez vient de s'offrir les services de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Présent en conférence de presse avant France - Luxembourg (3-0, le 5 juin dernier), Kylian Mbappé a fait part de son immense fierté de rejoindre le club merengue, l'équipe de ses rêves. « Juste avant de commencer cette conférence de presse. Je voulais dire quelques mots. Je vais être un joueur du Real Madrid, c'est un immense plaisir, un rêve. Je suis libéré, soulagé, extrêmement fier d'arriver dans ce club. J'ai beaucoup d'excitation. J'arrive avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenues, qui ont contribué de près ou de loin à ça car c'était complexe. Notamment, le président Florentino Perez », s'est-il réjoui.

Real Madrid : Laporte, Reis et Marin sont visés

Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid voudrait recruter un nouveau défenseur central au mois de janvier. Après avoir recruté des stars à ce postes - à savoir Eder Militao, Antonio Rüdiger et David Alaba - ces dernières saisons, le club merengue n'aurait pas prévu de s'offrir une nouvelle vedette en 2025. En effet, la direction du Real Madrid aurait coché les noms d'Aymeric Laporte (Al Nassr, 30 ans), de Vitor Reis (Palmeiras, 18 ans) et de Rafa Marin (Napoli, 22 ans). Reste à savoir si l'un d'entre eux migrera finalement vers le Santiago Bernabeu l'année prochaine.