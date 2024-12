PSG : «C'est électrique», Luis Enrique va provoquer un départ imprévisible ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Nuno Mendes aurait refusé toutes les offres du PSG pour prolonger. Alors que les négociations ont été stoppées, l'international portugais voudrait changer de cap l'année prochaine. En effet, Nuno Mendes ne s'épanouirait pas dans le nouveau rôle que Luis Enrique lui a confié.

Etincelant sous les couleurs du Sporting, Nuno Mendes aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de l'international portugais lors de l'été 2021. En effet, le PSG a conclu un prêt payant d'environ 7M€, avant d'activer l'option d'achat à hauteur de 38M€ de Nuno Mendes.

Mendes évolue dans un rôle plus défensif au PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes pourrait migrer vers d'autres horizons dès le mois de janvier. Selon les informations de RMC Sport, les deux parties ont lancé les pourparlers pour prolonger leur association. Toutefois, Nuno Mendes et le PSG n'ont jamais trouvé d'accord. En effet, le latéral gauche de 22 ans aurait refusé toutes les offres parisiennes, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. Et alors que les contacts sont rompus avec le PSG, Nuno Mendes serait prêt à changer de club dès le prochain mercato hivernal. Sa situation à Paris étant « électrique ». D'ailleurs, le numéro 25 rouge et bleu ne serait pas insensible à l'intérêt de Manchester United, qui aurait déjà dégainé pour s'attacher ses services.

Mendes prend moins de plaisir avec le PSG

D'après les indiscrétions du Parisien, Luis Enrique aurait également sa part de responsabilité quant au possible départ de Nuno Mendes. En effet, le coach du PSG utilise l'ancien pensionnaire du Sporting dans un rôle plus défensif depuis le début de la saison. Aimant se projeter vers l'avant, Nuno Mendes prendrait moins de plaisir à Paris ces derniers mois. Reste à savoir si le Portugais quittera finalement le PSG lors de la prochaine fenêtre de transferts.