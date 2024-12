Real Madrid : Surprise sur le mercato, voilà le renfort pour épauler Mbappé !

Alexis Brunet

Le mercato hivernal ouvre bientôt et certains des plus grands clubs européens vont essayer d’apporter quelques modifications à leur effectif. Cela ne devrait toutefois pas être le cas du Real Madrid qui ne mise que sur le retour prochain de David Alaba pour venir prêter main forte aux coéquipiers de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n’est pas le club le plus chanceux actuellement. En effet, Carlo Ancelotti est privé de nombreux cadres, surtout en défense. Trois joueurs importants manquent aux Madrilènes : Eder Militao, David Alaba et Dani Carvajal.

Alaba va bientôt rejouer avec le Real Madrid

Ces trois joueurs se sont blessés gravement et ils sont ou seront éloignés des terrains pendant un long moment. Si Militao et Carvajal en ont encore pour plusieurs mois d’indisponibilités, cela n’est pas le cas de David Alaba. L’Autrichien, blessé depuis décembre 2023, voit enfin le bout du tunnel. Selon les informations d’AS, il devrait faire son retour à la compétition lors de la deuxième partie du mois de janvier.

Le Real Madrid ne veut recruter personne cet hiver

Le retour de David Alaba devrait faire du bien au Real Madrid qui a de grandes difficultés à trouver des joueurs compétitifs pour sa défense. De plus, toujours selon AS, l’Autrichien devrait être le seul renfort du club cet hiver, car aucun achat ne devrait être réalisé. Reste à voir si le retour de l’ancien joueur du Bayern Munich pourra régler les problèmes défensifs de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.