Mercato : Le PSG va se tirer une balle dans le pied avec ce transfert

Alexis Brunet

Cela fait quelques années que le PSG pense à Marcus Rashford pour renforcer son attaque. Le club de la capitale pourrait enfin obtenir l’arrivée de l’Anglais, car ce dernier n’a jamais été aussi proche de quitter Manchester United. Problème, pour le remplacer, les Red Devils pensent à Khvicha Kvaratskhelia, qui est également sur les tablettes parisiennes.

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes et le PSG pourrait en être l’un des principaux acteurs. Le club de la capitale cherche notamment des portes de sortie à deux de ses joueurs : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Dernièrement, certaines sources affirmaient d’ailleurs que le Slovaque serait tout proche de rejoindre Galatasaray. Pour le Français, un départ en Angleterre serait possible, car, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresse à lui. En Ligue 1, l’AS Monaco pourrait également tenter le coup.

Kolo Muani vers un départ inattendu ? Le PSG lui préfère d'autres options. Découvrez sa potentielle nouvelle destination ! 🔄

➡️ https://t.co/rSxyuEoTZe pic.twitter.com/tfkzhyKmk2 — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Le PSG pense à Marcus Rashford

Le PSG cherche donc à vendre, mais également à acheter. Les dirigeants parisiens veulent en priorité renforcer le secteur offensif, d’autant plus si Randal Kolo Muani venait à partir. L’objectif est d’apporter un peu de concurrence à Bradley Barcola, qui est moins en réussite depuis quelque temps. L’un des noms qui ressort le plus est celui de Marcus Rashford. Ce dernier arrive à un tournant dans sa carrière et il a d’ailleurs affirmé qu’il était possible qu’il quitte Manchester United cet hiver. Le champion de France n’est toutefois pas la seule formation à penser à l’Anglais, car plusieurs équipes saoudiennes seraient également intéressées.

Manchester United pourrait foncer sur Kvaratskhelia pour remplacer Rashford

Le PSG pourrait donc tenter de faire venir Marcus Rashford cet hiver, mais cela pourrait lui coûter cher. D’après Caught Offside, si le joueur de 27 ans venait à quitter Manchester United, les Red Devils auraient coché le nom de Khvicha Kavaratskhelia pour le remplacer, qui est également sur les tablettes parisiennes, et cela depuis longtemps. Les dirigeants mancuniens penseraient également à Nico Williams, lui aussi pisté par le PSG, et à Kaoru Mitoma. Affaire à suivre…