Rabiot : Ce joueur de l'OM chamboule le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec un effectif totalement renouvelé l'été dernier, l'OM s'est parfaitement relancé, et il fait de nouveau partie des candidats sérieux au podium final de Ligue 1. Mais il y a tout de même beaucoup de monde pour le moment au milieu de terrain, notamment depuis l'arrivée d'Adrien Rabiot en septembre. L'international français a fini par être repositionné en tant que milieu offensif. Et grâce à Luis Henrique, l'OM pourra continuer à évoluer dans son nouveau système sans recruter de nouveau défenseur en janvier.

Deuxième de Ligue 1 après cette première partie de saison, l'OM a réussi à bien négocier ses principaux rendez-vous des dernières semaines pour confirmer son statut de candidat sérieux au podium final. Et il peut remercier Luis Henrique, ailier gauche de formation, qui est très convaincant en tant que piston droit. De quoi peut-être convaincre Roberto De Zerbi de continuer à adopter ce plan de jeu sans recruter en janvier ?

Des millions en jeu pour l'OM ? Mbemba réclame un départ, mais le chemin semble semé d'embûches... 🔍

➡️ https://t.co/L9pi2TIufa pic.twitter.com/Uri5UHWnbq — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 27, 2024

Luis Henrique fait le job en piston droit

Sans grand arrière droit qui met tout le monde d'accord, l'OM réussit à avancer avec brio en cette saison 2024-2025. Roberto De Zerbi a plusieurs options, et il a la chance de pouvoir compter sur beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Désireux de trouver un nouveau défenseur sur le côté droit, l'Italien remarque tout de même les compétences exceptionnelles de Luis Henrique. Il pourrait ainsi revoir ses exigences sur le mercato.

L'OM n'a plus besoin de recruter un arrière droit

Ces dernières semaines, l'OM a réussi de belles performances en 3-4-2-1 avec Luis Henrique à droite et Adrien Rabiot positionné en tant que milieu offensif. Roberto De Zerbi avait pour projet de revenir à quatre défenseurs et d'aller chercher un nouvel arrière droit au mois de janvier, mais selon La Tribune OM, les performances de Luis Henrique pourraient le convaincre de continuer sur le même plan de jeu sans recruter. De son côté, Adrien Rabiot est monté en puissance depuis son arrivée en septembre, et il a inscrit ses deux premiers buts à l'OM face à Saint-Etienne en Ligue 1 et en Coupe de France.