«Il va se faire monter en l’air», Pierre Ménès avertit un joueur de l’OM !

Très chambreur, Neal Maupay a récidivé le week-end dernier après la victoire obtenue par l’OM sur la pelouse de l’ASSE en Coupe de France (0-4). Ce qui risque de finir par lui jouer des tours, selon Pierre Ménès. Ce dernier estime qu’à force, les défenseurs adverses lui feront payer ses blagues sur les réseaux sociaux.

« J’aime pas Geoffroy Guichard et son équipe de tocards, qu’on les laisse croupir en Ligue 2. » Dans une story publiée sur Instagram, Neal Maupay a utilisé une chanson de l’humoriste Julien Cazarre pour chambrer l’ASSE, après la victoire de l’OM dimanche dernier en Coupe de France (0-4).

« Si j’étais dirigeant de l’OM, je dirais à Neal Maupay d’arrêter »

Neal Maupay est coutumier du fait, lui qui avait déjà chambré l’OL et le RC Lens notamment. Ce que l’OM devrait lui demander d’arrêter, selon Pierre Ménès. « Je ne suis pas un fan du chambrage sur les réseaux sociaux. Si j’étais dirigeant de l’OM, je dirais à Neal Maupay d’arrêter. Alors, on va me dire que je veux que des mecs avec le doigt sur la couture du pantalon, une communication aseptisée. Mais je pense quand même qu’il y a de la place entre une communication aseptisée et ça », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« Un jour un défenseur adverse va le faire monter en l’air »

D’après Pierre Ménès, Neal Maupay finira par payer ses nombreux chambrages sur les réseaux sociaux : « Je pense qu’un jour un défenseur adverse va le faire monter en l’air pour lui faire comprendre que ce n’est pas aujourd’hui qu’il va chambrer. Et il ne faudra pas qu’il se plaigne, car au bout d’un moment, c’est lourdingue. »