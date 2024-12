Mercato : Le PSG a choisi l'héritier de Mbappé, ce sera 60M€ !

Pierrick Levallet

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG multiplie les pistes sur le mercato pour lui trouver un successeur. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur un certain Marcus Rashford. Manchester United ne compterait plus vraiment sur lui et aurait même déjà fixé son prix pour un éventuel transfert.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais il a également laissé un grand vide derrière lui au PSG. Le club de la capitale scruterait donc le marché des transferts à la recherche d’un successeur à la star de 26 ans. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu s’étaient mis en quête d’un nouvel ailier gauche.

Le PSG pense encore à Marcus Rashford

Et dans cette optique, le PSG aurait réactivé la piste menant à Marcus Rashford il y a quelques semaines. L’international anglais serait sur la sellette à Manchester United. Ruben Amorim ne compterait plus vraiment sur lui et ne serait donc pas opposé à son départ dès cet hiver. Les Red Devils auraient d’ailleurs fixé leur prix pour l’attaquant de 27 ans.

Manchester United ne dit pas non à son transfert

D’après les informations de TeamTALK, Manchester United réclamerait 60M€ pour Marcus Rashford. Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à débourser autant d’argent pour recruter la star anglaise en janvier. En attendant, Luis Campos explorerait d’autres pistes sur le mercato. Les noms de Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen sont notamment évoqués. À suivre...