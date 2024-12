Transferts : La décision cash sur le mercato, le PSG refuse un coup en or ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Marcus Rashford, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont fusé ces dernières années pour le mercato. Toutefois, cet hiver encore, il ne devrait y avoir aucun accord annoncé bien qu'un départ en prêt de Manchester United se profile. La cause ? Un certain désintérêt total du Paris Saint-Germain.

Depuis 2021 et la supposée prise d'informations de l'entraîneur de l'époque Mauricio Pochettino sur la situation sportive de Marcus Rashford à Manchester United, il semble que le PSG soit occasionnellement sur le coup pour son éventuelle signature. En délicatesse sportive chez les Red Devils, ayant été mis de côté par Ruben Amorim pour trois matchs de suite entre Manchester City et Bournemouth, Rashford redeviendrait un sujet de discussion pour un transfert au PSG.

Manchester United prêt à laisser filer Rashford en prêt ?

The Athletic explique ces dernières heures qu'un départ de Marcus Rashford cet hiver serait une possibilité, mais qu'il devrait avoir lieu en prêt et non par le biais d'un transfert sec au vu de l'investissement financier que cette opération réclame. Ce qui signifie que le PSG aurait la possibilité d'offrir un attaquant supplémentaire à Luis Enrique pour la modique somme de 0€ d'indemnité de transfert...

Le PSG fait une croix sur Marcus Rashford

Toutefois, le PSG ne serait plus vraiment intéressé par le profil de Marcus Rashford selon The Athletic contrairement à ce qui a pu circuler dans la presse ces derniers temps. Et le Paris Saint-Germain ne serait pas le seul club à être dans cette situation puisque d'autres équipes du gratin européen ne se presseraient pas du tout à saisir l'opportunité de marché qu'est Rashford pour cet hiver.