Mercato - PSG : La révélation de la presse italienne pour Kolo Muani

Alexis Brunet

Alors qu’il était arrivé pour 90M€ à l’été 2023, Randal Kolo Muani est déjà sur le départ du PSG. L’attaquant ne joue pas à Paris et il aimerait donc se trouver une nouvelle équipe pour pouvoir retrouver du temps de jeu. L’AC Milan et la Juventus s’intéressent à lui, mais les deux clubs italiens ne seraient pas prêts à mettre les 60M€ demandés par les dirigeants parisiens.

Tout va très vite dans le football et le PSG peut parfaitement en témoigner. Le club de la capitale avait par exemple misé beaucoup sur Randal Kolo Muani à l’été 2023 (90M€), mais ce dernier ne s’est jamais imposé à Paris et il serait déjà sur le départ cet hiver.

Manchester United s’intéresse à Kolo Muani

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Randal Kolo Muani pourrait rebondir du côté de Manchester United. Le club anglais est intéressé par l’attaquant du PSG pour potentiellement remplacer Marcus Rashford qui est lui aussi sur le départ. Mais le Parisien pourrait aussi rester en Ligue 1, puisque l’AS Monaco penserait à lui pour remplacer Folarin Balogun qui est actuellement blessé.

Kolo Muani est trop cher pour deux clubs

En plus de l’AS Monaco et de Manchester United, Randal Kolo Muani dispose de nombreux autres prétendants. Le Français est également dans le viseur de l’AC Milan et de la Juventus, d’après les informations de Sport Mediaset. Toutefois, l’attaquant du PSG serait trop cher pour les deux clubs italiens, car les dirigeants parisiens demandent pas moins de 60M€ pour le laisser partir. Affaire à suivre…