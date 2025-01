Grand renfort au PSG, un «joueur important» est annoncé dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’une rupture des ligaments croisés en mai dernier, Lucas Hernandez a fait son retour à la compétition en fin d’année et se présente donc comme un vrai renfort pour le PSG en 2025. Marquinhos ne manque d’ailleurs pas de s’enflammer pour son coéquipier.

C'est peut-être le grand renfort attendu par Luis Enrique en 2025. Victime d'une rupture des ligaments croisés en mai dernier, Lucas Hernandez est revenu à la compétition en fin d'année et disputant quelques minutes, et devrait donc petit-à-petit reprendre une place de titulaire et gagner du temps de jeu. Une excellente nouvelle pour Marquinhos qui ne tarit pas d'éloges pour l'international français.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup ? Salah libre dès cet été, la bataille s'intensifie... 🥊

➡️ https://t.co/xoM7XEKvjg pic.twitter.com/nbZ1gJH6KA — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 5, 2025

Marquinhos s'enflamme pour Hernandez

« C’est un joueur important dans l’équipe, qui a des titres importants et de l’expérience même s’il est encore jeune. Il apporte de la grinta dans une équipe. C’est l’un des leaders sur le terrain et dans le vestiaire. Ça nous a fait mal de le voir blessé, de le voir longtemps à l’écart. Mais il a beaucoup travaillé depuis et il mérite d’être de retour. On est tous content pour lui. Le coach et l’équipe ont confiance en lui. C’est très important de l’avoir avec nous », a confié le capitaine du PSG en conférence de presse avant d’évoquer son propre avenir.

«C’est un joueur important dans l’équipe»

« Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l’instant, toutes mes pensées et ma motivation vont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner au PSG. Je peux encore apporter beaucoup de choses », ajoute Marquinhos.