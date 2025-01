«Il est très fort» : L’OM se voit offrir un gros coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l’arrivée imminente de Luiz Felipe, l’OM devrait continuer à scruter le marché en quête de renforts défensifs, notamment dans l’optique de remplacer Lilian Brassier, sur le départ. Ainsi, Pierre Gerbeaud conseille aux Marseillais de miser sur Joel Ordóñez, international équatorien qui évolue à Bruges.

Cet hiver, le secteur défensif sera la priorité de l'OM. Et pour cause, dans l'axe, personne ne s'est imposé aux côtés de Leonardo Balerdi. Dans cette optique, Luiz Felipe devrait être la première recrue hivernale du club phocéen, qui ne devrait toutefois pas s'arrêter en si bon chemin, surtout en cas de départ de Lilian Brassier ou Bamo Meité. Et selon Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sud-américain, Joel Ordóñez (20 ans, Club Bruges) possède le profil parfait.

Joel Ordóñez, le joueur parfait pour l'OM ?

« Il a une capacité de placement, d’anticipation qui est vraiment intéressante et très très forte. Au niveau du jeu aérien, il est très fort, il fait 1m88, il est bien aidé par son bon placement, il est capable de te couper des centres. Sur le plan technique, il a une capacité dans le jeu long qui est hyper intéressante et qui pourrait faire très mal dans le jeu de De Zerbi », confie-t-il auprès de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«Au niveau du jeu aérien, il est très fort»

« Il est capable de te faire des diagonales pour aller chercher le latéral a l’opposé et ça arrive souvent dans les pieds. Au niveau du jeu court, il est capable de se sortir de la pression adverse, il est assez adroit même si ça reste un de ses axes de progressions. Il peut même jouer latéral droit, c’est même comme ça qu’il a démarré en sélection. C’est un joueur qui progresse vite. Il a été au niveau en Ligue des Champions cette année où il a fait les 6 matchs titulaires en ne prenant qu’un jaune. C’est vraiment le pari à tenter ! », ajoute Pierre Gerbeaud.