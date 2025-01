Incroyable, Luis Enrique annonce de «grands joueurs» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse samedi, Luis Enrique a été interrogé sur le projet du PSG, qui a évolué ces derniers mois. Le technicien espagnol semble ravi et s’enflamme même pour les «grands joueurs» qu’il possède au sein de son effectif ou qui arriveront plus tard.

Depuis l'été 2023, le PSG a adopté un grand virage dans son projet. Fini le recrutement de stars sans compter, place désormais à un projet basé sur le développement de jeunes joueurs sous la houlette de Luis Enrique qui a déjà fait progresser plusieurs talents à l'image de Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. C'est la raison pour laquelle le technicien espagnol ne cache pas sa joie d'être au cœur d'un tel projet depuis un an et demi.

Cherki au PSG ? Pas si vite ! Emmanuel Petit a une autre idée en tête pour le talent de l'OL… 🤔 https://t.co/d63YPbo6pV — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 5, 2025

Luis Enrique salue le projet du PSG

« Le projet du club me convient, il ne change pas. On compte sur de grands joueurs. Nous avons un modèle de joueurs qui est clair. Il faut avoir des beaux joueurs, mais aussi gagner des titres. La politique du club est de former de jeunes joueurs et de leur donner de la confiance. Il y a eu un changement de mentalité, pour voir si on peut remporter un jour la Ligue des champions, lors de la prochaine décennie, que ce soit avec ou sans moi », a-t-il confié en conférence de presse avant de se projeter sur la seconde partie de saison avec ambition.

«On compte sur de grands joueurs»

« Je pense que nous avons fait une bonne première partie de saison. Désormais, nous sommes en bonne position pour la seconde partie. Nous travaillons pour réaliser nos objectifs. Mon ambition est la même comme à chaque saison. Nous voulons remporter chaque trophée, c’est l’objectif. C’est très difficile bien sûr, mais nous sommes excités », ajoute Luis Enrique, très optimiste pour cette année 2025.