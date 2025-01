OM : Greenwood a «choqué» tout le monde après son transfert

Arnaud De Kanel

Arrivé dans la discorde cet été, Mason Greenwood a rapidement mis tout le monde d'accord sur le terrain grâce à ses exploits personnels. A mi-saison, il occupe d'ailleurs la deuxième place au classement des buteurs derrière Jonathan David. L'attaquant du LOSC ne l'attendait d'ailleurs pas à ce niveau.

Arrivé cet été sur la Canebière, Mason Greenwood semble avoir retrouvé des couleurs. L’ancien prodige du football anglais, dont la carrière avait été brutalement interrompue par une affaire de violences conjugales et de viol impliquant sa compagne Harriet Robson, fait désormais parler de lui pour ses performances sur le terrain. Écarté de Manchester United et des Three Lions, Greenwood a saisi sa chance à l'OM, où il s’est rapidement imposé comme un maillon essentiel de l’attaque phocéenne, allant même jusqu'à surprendre son monde.

Un duel Greenwood-David ?

En grande forme, Mason Greenwood veut remporter le titre de meilleur buteur de Ligue 1 à l'issue de la saison. L'attaquant anglais de l'OM est en concurrence directe avec Jonathan David et le joueur du LOSC admet avoir été choqué par son niveau.

«Je pense qu’il a choqué beaucoup de personnes»

« Greenwood a commencé très fort. Je pense qu’il a choqué beaucoup de personnes, beaucoup d’équipes. Peut-être qu’on ne l’attendait pas aussi fort », a déclaré Jonathan David pour Téléfoot.