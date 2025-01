Mercato : «Ça fait mal», un transfert fait des dégâts au RC Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans et demi après son arrivée en provenance de Nottingham Forest, Brice Samba est sur le point de mettre fin à son aventure au RC Lens. L’international français est attendu au Stade Rennais, où il retrouvera Seko Fofana. Un départ qui fait mal, comme l’a confié Jimmy Cabot pour RMC, même s’il est persuadé que les Sang et Or sauront le compenser.

Parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, Seko Fofana est de retour en Ligue 1. Jeudi, le Stade Rennais a officialisé l'arrivée de l’ancien capitaine du RC Lens, dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€. Le milieu de terrain âgé de 29 ans pourrait très bientôt être rejoint par un de ses anciens coéquipiers chez les Sang et Or, Brice Samba, annoncé avec insistance en direction de Rennes lors de cette période de mercato hivernal.

« C’est Jésus un match sur deux »

« C’est sûr qu'en tant que Lensois, pour les supporters ça fait mal parce que c’est ton capitaine, grosse aura, gros charisme, c’est Jésus un match sur deux », a réagi Jimmy Cabot pour RMC, qui reste persuadé que le RC Lens saura se relever du départ de Brice Samba. « Mais c’est pas grave, comme d’habitude il y a une bonne logique sportive, une bonne stratégie à Lens. Il va falloir se pérenniser avec d’autres bons joueurs et créer un gros groupe. C’est vraiment Jésus un match sur deux ? Je vais au stade et je peux vous le confirmer (rire). »

Le RC Lens a déjà trouvé le remplaçant de Samba

Jimmy Cabot estime en tout cas que par son jeu au pied notamment, Brice Samba correspond bien au style de jeu de Jorge Sampaoli : « Il est vraiment impressionnant et dans l’animation je pense que veut mettre en place Sampaoli c’est évidemment un paramètre aussi très important en plus du pourcentage d’arrêt. » La question est maintenant de savoir qui viendra remplacer Brice Samba dans les buts du RC Lens.