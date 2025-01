La grande annonce de son père après son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé 20M€ pour recruter Matvey Safonov. Le Russe a alors quitté son club de toujours, Krasnodar, pour débarquer en France. A la mi-saison, que pense-t-il de son choix ? La question a été posée au père de Safonov, qui a rapporté les sensations du gardien parisien.

Malgré Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, Matvey Safonov a rejoint le PSG cet été. De quoi chambouler encore un peu plus la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique. Le Russe l’avait d’ailleurs annoncé, il n’est pas venu pour être numéro 2. Ne voulant pas rester dans l’ombre de Donnarumma, Safonov a eu l’occasion de se montrer plus d’une fois avec le PSG depuis le début de la saison.

Pierre Ménès révèle des rumeurs brûlantes sur Nuno Mendes ! Un futur incertain pour le latéral au PSG ? 🔥

➡️ https://t.co/htq6kgIz3I pic.twitter.com/2kcUynDm9F — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

« Si Matvey aime le PSG et s’y sent à l’aise, c’est le plus important »

Matvey Safonov est-il alors satisfait de son passage au PSG ? Telle est alors la question posée au père du gardien russe. Et dans des propos rapportés par Odds, Evgeny Safonov a répondu : « Malheureusement, je ne suis pas un expert du football. Et je pense que la conversation devrait avoir lieu entre moi et Matvey. Je ne voudrais pas le divulguer au public. Si Matvey aime le PSG et s’y sent à l’aise, c’est le plus important ».

« Il est content de tout »

« Je lui ai parlé, il est content de tout, jusqu'à présent tout va bien. Nous l'avons rencontré avant les vacances », a-t-il conclu à propos de Matvey Safonov, pour qui tout semble aller pour le mieux au PSG.