Le PSG victime d’une énorme injustice !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première partie de saison du PSG est clairement à découper en deux catégories : la Ligue 1 et la Ligue de champions. Intraitables en championnat, les Parisiens sont en revanche en danger sur la scène européenne et risque l’élimination. Mais Luis Enrique estime que cette situation est injuste.

Intraitable en Ligue 1, le PSG a réalisé une première partie de saison quasiment parfaite sur la scène nationale avec 10 points d'avance et toujours aucune défaite. Difficile d'en dire autant en Ligue des champions. En effet, le club de la capitale est même en grand danger. Seulement 25e de la poule unique, alors que seuls les 24 premiers seront qualifiés pour la phase à élimination directe, le PSG a encore deux matches pour inverser la tendance avec la réception de Manchester City et le déplacement à Stuttgart. Avec seulement sept unités en six rencontres, les Parisiens ont laissé échappé des points lors de rencontres pourtant totalement maitrisées comme face au PSV Eindhoven (1-1) ou l'Atlético de Madrid (1-2). Des résultats injuste pour Luis Enrique.

«Les résultats n’étaient pas justes, mais c’est le football»

« Je suis confiant en mon équipe. Je vois qu’il y a une amélioration dans les performances. Les résultats n’étaient pas justes, mais c’est le football. Dans ce sens, je suis content du rendement de l’équipe. Je pense que notre mentalité reste de réaliser toujours davantage et de nous améliorer sur tous les fronts », a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’évoquer plus globalement ses ambitions pour 2025.

Luis Enrique reste optimiste

« Je pense que nous avons fait une bonne première partie de saison. Désormais, nous sommes en bonne position pour la seconde partie. Nous travaillons pour réaliser nos objectifs. Mon ambition est la même comme à chaque saison. Nous voulons remporter chaque trophée, c’est l’objectif. C’est très difficile bien sûr, mais nous sommes excités », ajoute Luis Enrique, très optimiste pour cette nouvelle année.